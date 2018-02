Retour sur la fusillade de la rue du Dries: à la base, les policiers s'y rendaient pour une perquisition "de routine"

Le procès de Salah Abdeslam et Sofien Ayari pour la fusillade de la rue du Dries débute demain à Bruxelles. Les deux prévenus sont accusés de tentative de meurtre, car ils ont ouvert le feu ce jour-là sur des policiers. A l'origine, cela ne devait être qu'une perquisition de routine, dans un appartement vraisemblablement vide. Personne n'imaginait que c'est là que se cachait Salah Abdeslam, l'homme le plus recherché d'Europe.

"La rue du Dries était clairement pour nous dans cette liste d'adresses froides, d'autant plus que l'approvisionnement en eau et électricité avait été coupé", a expliqué Alain Grignard, islamologue à l'ULG et commissaire à la division antiterrorisme de la police fédérale.

Mais rien ne s'est passé comme prévu. Lorsqu'ils ont ouvert la porte de l'appartement, les six policiers accroupis ont essuyé les tirs de deux armes, de type kalachnikov. Quatre policiers ont été blessés. "On a eu beaucoup de chance de ne pas laisser des hommes sur le carreau", a ajouté Alain Grignard.

Plus d'une centaine de tirs ont été échangés. Mohammed Belkaïd, blessé, s'est réfugié à l'arrière de l'appartement, mai sil a continué à tirer. Il a été abattu vers 18h00 par le tireur d'élite des unités spéciales. A côté de son corps ont été découverts une kalachnikov et un chargeur.

Profitant de l'échange de tirs, deux hommes ont pris la fuite par une fenêtre. Parmi eux, Salah Abdeslam dont la présence a été confirmée par une empreinte digitale. Lors de sa fuite, il était armé d'un fusil d'assaut qu'il a abandonné dans le hall de la maison voisine. Selon l'expertise balistique, cette arme a tiré à 8 reprises lors de la fusillade de la rue du Dries.

L'autre fuyard était Sofien Ayari.

Les deux survivants devront répondre demain de tentative d'assassinat sur des policiers dans un contexte terroriste, et de port d'arme. Une actualité que vous pourrez suivre en direct, en télé et sur RTLinfo.be, dès 7 heures du matin, avec une édition spéciale qui vous sera présentée par Olivier Schoonjans.