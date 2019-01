Fin du problème technique chez BNP Paribas Fortis: opérations et retraits d'argent sont à nouveau possibles

Le problème technique qui a touché certains services de BNP Paribas Fortis, mardi, est résolue. Le problème s'était manifesté en fin de matinée lors d'une mise à jour des systèmes. Les systèmes ont redémarré et les problèmes ont été résolus.

Un problème technique a empêché les clients de BNP Paribas d'accéder à l'application ou d'effectuer un retrait d'argent en fin de matinée et début d'après-midi. "Impossible d'accéder aux comptes chez BNP Paribas Fortis depuis plusieurs heures. Tant l'application mobile que le site web sont inaccessibles", nous signalait ainsi Xavier à 13h50 via le bouton orange Alertez-nous. "BNP Paribas Fortis a des problèmes techniques. Impossible de se connecter depuis quelques temps. On aimerait en savoir plus mais leur helpdesk par téléphone a aussi des problèmes techniques", précisait un autre lecteur quelques minutes plus tard.

Sur le site internet de la banque, un message stipulait que le site internet et l'application pour smartphone étaient indisponibles. Tout est rentré dan l'ordre entre 15h30 et 16h00. Le problème a été rapidement identifié mais il a fallu du temps pour que la banque redémarre tous les systèmes un à un.