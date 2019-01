Retrait d'argent, site internet et application smartphone: un problème technique frappe BNP Paribas Fortis

Un problème technique empêche les clients de BNP Paribas d'accéder à l'application ou d'effectuer un retrait d'argent. "Impossible d'accéder aux comptes chez BNP Paribas Fortis depuis plusieurs heures. Tant l'application mobile que le site web sont inaccessibles", nous signalait ainsi Xavier à 13h50 via le bouton orange Alertez-nous. "BNP Paribas Fortis a des problèmes techniques. Impossible de se connecter depuis quelques temps. On aimerait en savoir plus mais leur helpdesk par téléphone a aussi des problèmes techniques", précisait un autre lecteur quelques minutes plus tard.

La banque a indiqué qu'une panne technique était en cours et qu'ils travaillaient pour trouver une solution. Sur le site internet de la banque, un message stipule que le site internet et l'application pour smartphone était actuellement indisponible.