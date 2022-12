Un incendie se déclenche en pleine nuit dans un immeuble de Tournai

Un incendie s'est déclaré mercredi matin au dernier étage d'un immeuble à appartements à Tournai. On ne déplore aucune victime. Tous les locataires devront être relogés.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi, vers 05h15 du matin, qu'un incendie s'était déclaré dans un immeuble à appartements situé à la place du Palais de Justice à Tournai. Le feu a pris au 3e étage de ce bâtiment situé au-dessus du café-brasserie le "Petit Palais".

Venant des casernes de Tournai et de Blaton, deux autopompes, deux camions-échelles et un camion-citerne ont été dépêchés sur les lieux.

"À notre arrivée sur place, la toiture était déjà embrasée. Un détecteur incendie a averti un des locataires qui est allé frapper à toutes les portes afin de réveiller les autres occupants de l'immeuble. À notre arrivée sur les lieux, tout le monde était dehors", explique le capitaine Harold Vaesken qui a dirigé l'intervention.

"L'immeuble comportait sept appartements, dont un seul au dernier étage, là où le feu a pris naissance pour une raison toujours inconnue. A 08h00, on ne déplorait aucune victime. Les recherches se poursuivent néanmoins, on ne sait jamais. L'appartement du dernier étage est entièrement détruit. Pour les autres, vu que l'eau a pénétré les circuits électriques, ils ne sont plus habitables pour l'instant. Idem pour le café au rez-de-chaussée", indique l'officier.