Romain, un Belge d'une vingtaine d'années, est porté disparu au Canada

Romain Quénéhen, un jeune Belge d'une vingtaine d'années, est porté disparu depuis le 26 août dernier alors qu'il se trouvait dans les forêts de Colombie britannique à l'ouest du Canada, rapporte jeudi soir La Province.



Le ministère des Affaires étrangères a été prévenu et indique suivre la situation de près. Un appel a aussi été lancé sur les réseaux sociaux par une proche du jeune homme, originaire de Saint-Ghislain, afin de le retrouver. "Passionné de nature, le paysagiste de profession comptait bien être au plus près de la vie sauvage, comme il l'expliquait notamment sur des forums de voyage. La Colombie britannique est en effet une région très boisée, où l'on peut croiser des loups, lynx et autres ours. Le voyageur voulait notamment dormir sous tente, se nourrir de la pêche", relatent nos confrères.