Rosa, 89 ans, a disparu depuis plusieurs jours à Châtelet: avez-vous vu cette femme qui portait un sac rose?

(c) Police fédérale

Le vendredi 14 août 2020 vers 13h30, Rosa BISSA, une femme âgée de 89 ans, a quitté la résidence Notre-Dame de Bonne Espérance à la Place Jean Guyot à Châtelet. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Rosa mesure 1m58 et est de corpulence maigre. Elle a de courts cheveux blancs et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait une blouse et un pantalon noir.

Il est possible qu'elle était en possession d’un sac réutilisable de « Aldi » de couleur rose.

Elle peut paraître confuse.

Si vous avez vu cette femme ou avez des informations utiles pour la retrouver, veuillez appeler le 0800/30300 ou remplir ce formulaire.