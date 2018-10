Roufflaer devant les assises de Liège: il est condamné à la peine de réclusion criminelle à perpetuité

La cour d'assises de Liège a condamné jeudi Philippe Roufflaer, un Liégeois âgé de 42 ans, à la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Mercredi, il a été reconnu coupable d'avoir commis les assassinats de ses deux petites filles, Loana (8 ans) et Naora (11 ans), et l'incendie volontaire de la maison qu'il occupait à Soumagne.

Les faits reprochés à Philippe Roufflaer (42 ans) se sont déroulés à Soumagne le matin du 30 décembre 2016. Celui-ci a donné la mort à ses deux filles et incendié la maison qu'il occupait avant de tenter de mettre fin à ses jours. Loana (8 ans) a été étranglée tandis que Naora (11 ans) a été égorgée. Mercredi, à l'issue d'une première délibération de cinq heures, Philippe Roufflaer a été reconnu coupable des assassinats de Naora et de Loana ainsi que d'incendie volontaire. Jeudi matin, l'avocat général Marianne Lejeune a présenté son réquisitoire portant sur la peine à infliger à Philippe Roufflaer. Elle n'a relevé aucune circonstance atténuante en faveur de l'accusé. "Les deux petites filles ont crié, supplié et tenté de repousser leur agresseur. Elles n'ont eu aucune circonstance atténuante lorsqu'il leur a ôté la vie", a souligné le ministère public.

L'avocat général a aussi indiqué que Philippe Roufflaer n'avait pas totalement vidé son sac sur les circonstances. Mme Lejeune a encore épinglé la violence avec laquelle l'accusé avait exécuté ses enfants. Puis, elle a évoqué la personnalité de l'homme, avec ses traits narcissiques, impulsifs et antisociaux. Le ministère public a estimé que la peine la plus lourde devait sanctionner les faits et requis la peine de perpétuité contre Philippe Roufflaer. Mais, afin de protéger la société de ses agissements, l'avocat général a également requis une mise à disposition du tribunal de l'application des peines.

La défense, Me Maxim Töller et Me Renaud Molders-Pierre, a évoqué les circonstances atténuantes qui pourraient influencer le taux de la peine et lui donner un sens. Me Töller a évoqué l'enfance de l'accusé marquée par la séparation de ses parents. Il a évoqué le désamour de son père qui a pesé sur sa personnalité. "Philippe Roufflaer a été occulté ces dernières années par les aspects sombres de sa personnalité. Mais il subsiste en lui encore un côté clair. C'est ce côté qu'il faut nourrir avant de lui impliquer sa peine. Seul l'espoir peut faire changer un homme. La perpétuité n'offre pas cet espoir", a plaidé la défense. "Je regrette ce que j'ai fait", a indiqué l'homme avant la délibération sur la peine.

Elle est tombée en fin de matinée: il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.