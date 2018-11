RTL met un terme à sa collaboration avec Emmanuelle Praet: la direction explique sa décision

La direction de RTL Belgium a décidé mardi de mettre un terme à sa collaboration avec Emmanuelle Praet, annonce-t-elle dans un communiqué mardi. Cette décision intervient à la suite de propos de la chroniqueuse lors de l'émission dominicale "C'est pas tous les jours dimanche", considérés comme "outranciers".

Ce mardi, la direction de RTL s’est entretenue avec Emmanuelle Praet au sujet des propos qu’elle a tenus lors de l’émission C’est pas tous les jours dimanche.



Au cours de cette rencontre, la direction de RTL lui a fait part des motifs de sa décision de mettre à terme à la collaboration. Il a ainsi été expliqué à Mme Praet que la valeur de ses opinions n'a jamais été mise en cause, tant qu'elles servaient le débat. C'est pas tous les jours dimanche est en effet une émission au cours de laquelle les sujets qui égrènent l'actualité sont abordés sous le prisme de différents points de vue afin de permettre au téléspectateur de se forger sa propre opinion. Ce faisant, outre les personnalités politiques ou les invités issus de la société civile, le programme s'appuie sur des chroniqueurs dont la mission consiste à exprimer des opinions parfois tranchées reflétant plusieurs courants de pensées politiquement marqués.



C'est à ce titre qu'Emmanuelle Praet a intégré l'équipe en tant que polémiste en septembre 2015. Au cours des quatre dernières saisons, Mme Praet sest attelée à exprimer chaque semaine ses opinions en lien avec les sujets d'actualité et a, ce faisant, contribué au succès de la seule émission de débats dominicaux.



La direction de RTL a cependant signifié à Emmanuelle Praet que, dimanche dernier, elle était sortie du rôle qui devait être le sien et avait ainsi dérogé à l'un de principes fondamentaux de l'émission: les opinions émises par les chroniqueurs doivent alimenter le débat d'idées, en aucun cas influencer le comportement du public en l'invitant, par exemple, à reconsidérer son soutien à certains partis.



C'est pas tous les jours dimanche entend permettre à ses téléspectateurs de se forger leur propre opinion, et non pas leur imposer une recommandation électorale. C'est là un principe élémentaire au respect duquel la direction entend continuer de veiller. Y déroger reviendrait à faire des chroniqueurs les porte-paroles de partis politiques et non plus d'idées ou d'opinions. Pour la direction de RTL, au nom de l'indépendance politique de la chaîne, c'est là un cap qui ne pourra jamais être franchi.

La faute professionnelle commise dimanche dernier par Emmanuelle Praet et les nombreuses réactions qu'a suscité sa suspension ont convaincu la direction de la chaîne de l'impossibilité pour Mme Praet de continuer à satisfaire au critère d'indépendance, essentiel pour la chaîne. Ce faisant, RTL a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec Mme Praet.



Comme elle s'y est engagée vis-à-vis de ses téléspectateurs, la direction de RTL veillera à ce que les différents courants de pensée démocratiques puissent continuer d'être dûment représentés dans ses programmes de débats. Elle s'y attellera dans les plus brefs délais.