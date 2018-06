Russie: l'acquittement de l'historien Dmitriev annulé

(Belga) Un tribunal russe a annulé jeudi l'acquittement de l'historien Iouri Dmitriev, connu pour ses recherches sur les disparus de la terreur stalinienne, qui avait été disculpé début avril de chefs d'accusation de pédopornographie, a annoncé son avocat Viktor Anoufriev.

"La Cour suprême de Carélie (nord-ouest) a annulé aujourd'hui l'acquittement de M. Dmitriev", dont le procès avait été dénoncé par ses soutiens comme visant son travail, a déclaré Me Anoufriev. "Son dossier va être maintenant renvoyé devant la justice", a-t-il ajouté, dénonçant une "décision illégale". Iouri Dmitriev, 62 ans, dirige l'antenne de Mémorial, la principale organisation russe de défense des droits de l'Homme, en Carélie, une région russe frontalière de la Finlande. Il était accusé d'avoir réalisé des images "pornographiques" de sa fille adoptive, ce qu'il a toujours démenti, et avait passé un an en détention provisoire. Début avril, il a été acquitté de ces charges mais il a été reconnu coupable de détention illégale d'armes et a été condamné à deux ans et demi de contrôle judiciaire. En annulant son acquittement, la Cour suprême de Carélie a aussi annulé sa condamnation pour détention illégale d'armes, selon Me Anoufriev. Le parquet avait requis neuf ans de camp de travail contre Iouri Dmitriev, qui a toujours assuré avoir pris les photos de sa fille à des "fins médicales", celle-ci ayant été extrêmement maigre et maladive dès sa naissance. Ses soutiens dénonçaient toute l'affaire dans laquelle ils voyaient une tentative des autorités d'intimider et de faire taire l'historien, dont les travaux ont permis de faire la lumière sur des pages sombres de l'histoire de l'URSS. Après plus d'un an passé en détention provisoire, M. Dmitriev avait été remis en liberté fin janvier en attendant son jugement. Ses soutiens y avaient vu un signe de la faiblesse des preuves à charge. Pendant près de 30 ans, Iouri Dmitriev a dressé la liste de 40.000 noms de personnes exécutées et déportées en Carélie pendant la terreur stalinienne. Il est également à l'origine de la découverte de l'un des plus grands charniers de la région, à Sandarmokh, où ont été fusillées environ 9.000 personnes.