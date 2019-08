Russie: un manifestant incarcéré hospitalisé dans un état grave

(Belga) Un manifestant russe souffrant de diabète, arrêté vendredi dans le cadre d'une enquête pour "troubles massifs" après une manifestation de l'opposition fin juillet, est hospitalisé dans un état grave après avoir été privé d'insuline, rapportaient dimanche les médias russes.

"Il est en réanimation, son état est grave", a déclaré le service des renseignements de l'hôpital moscovite d'Eramichantseva à l'agence de presse Ria Novosti, tandis que la radio indépendante Ekho Moskvy, citant une source des services de santé, indique que son état est "sérieux mais stable". Dmitri Vassiliev, 43 ans, réalisateur pour la chaîne russe Doctor TV, a été arrêté vendredi soir. "Ils m'emmènent au Comité d'enquête. Je suis suspect dans une affaire de troubles massifs datant du 27 juillet", a-t-il écrit sur Facebook. Après une nuit d'interrogatoire, il a été privé d'insuline quand il a été incarcéré, a indiqué au site d'informations Mediazona une avocate de l'ONG OVD-Info, Tatiana Prilipko. Il a été transféré à l'hôpital dans la journée de samedi, a-t-elle précisé. Dmitri Vassiliev est le treizième manifestant poursuivi pour "troubles massifs" après la manifestation non autorisée du 27 juillet, qui s'était soldée par plus de 1.400 interpellations. Il risque jusqu'à 15 ans de prison. Les autorités russes sont confrontées depuis trois semaines au mouvement de contestation le plus important depuis le retour de Vladimir Poutine au Kremlin en 2012, l'opposition réclamant que ses candidats soient autorisés à participer aux élections locales du 8 septembre. Plusieurs manifestations ont été fermement réprimées par les autorités. Samedi, un nouveau rassemblement, autorisé, a réuni 50.000 personnes à Moscou selon l'ONG Compteur Blanc, la plus forte mobilisation depuis le début du mouvement. Une manifestation sauvage s'est ensuite achevée par 136 interpellations selon la police, 256 selon OVD-Info. (Belga)