Ryanair annule 104 vols au départ et vers la Belgique le 10 août

Ryanair a annulé 104 vols au départ ou à destination de la Belgique, sur plus de 2.400 vols européens réguliers, le 10 août prochain en raison de l'appel à la grève des pilotes basés dans le pays, a-t-elle annoncé vendredi à l'agence Belga. La compagnie aérienne à bas coûts irlandaise s'est dit "obligée" d'agir de la sorte.



"Tous les clients concernés ont déjà été informés par e-mail/SMS plus tôt ce 3 août et seront replacés (ou remboursés) sur d'autres vols Ryanair", précise l'entreprise, qui s'excuse auprès des ses clients pour les perturbations causées par ces grèves.



Mercredi, la CNE et la Belgian Cockpit Association (BeCA) avaient appelé les pilotes de la compagnie irlandaise basés en Belgique à faire grève le 10 août. On ignore encore toutefois à quel point ce mouvement sera suivi. Ryanair semble toutefois vouloir prendre les devants et souhaitait informer ses passagers au plus tard une semaine avant les vols concernés. Depuis plusieurs mois et à travers l'Europe, les salariés de la compagnie à bas coûts irlandaise demandent l'instauration d'un vrai dialogue social et l'application des législations nationales sur le travail. Un mécontentement qui a donné lieu à une série d'actions de protestation et de grèves dans différents pays, dont plusieurs arrêts de travail des pilotes en Irlande, dont un encore ce vendredi, et d'autres, du personnel de cabine, les 25 et 26 juillet derniers au Portugal, en Italie, en Espagne et en Belgique. A cette occasion, plus de 135 vols au départ ou vers les aéroports de Charleroi et de Bruxelles avaient déjà été annulés, touchant plus de 23.000 personnes.