Saint-Ghislain: la police découvre un "ingénieux bricolage" qui permettait aux habitants d'une maison de ne pas payer leur électricité

Pendant le dernier trimestre de l’année 2018 et dans le cadre d’une recrudescence de vols qualifiés, de dégradations et autres délits commis sur l’entité de Saint-Ghislain et plus particulièrement dans la cité Gilmant, la Police Boraine a intensifié sa présence sur le terrain et multiplié les contrôles.



C’est ainsi que durant cette période, leur Bureau d’Investigation Judiciaire a été amené à procéder à des devoirs dans une habitations de la cité. C’est le 28 octobre 2018, au cours d’une visite domiciliaire (visite du lieu de résidence sur consentement des personnes y habitant), que les policiers ont constaté une fraude au compteur. Ce dernier était en effet trafiqué de façon à ce que l’habitation, bien que fournie en électricité, ne soit pas facturée.

Grâce à un "ingénieux bricolage", pratiquement aucune consommation d’énergie n’y était comptabilisée.

Contactée par les policiers de la zone, la société ORES s’est rendue sur place afin de procéder aux vérifications d’usage, confirmer la fraude et chiffrer les arriérés et l’amende…

La zone de police boraine a été informée, il y a quelques jours, que les habitants de cette maison ont reçu dernièrement une facture d’ORES s’élevant à environ 20.000€ parmi lesquels il y a +/-18.000€ d’énergie volée de 2011 à 2018, le reste constituant l’amende pour fraude et les frais techniques d’analyse du compteur.

Tel est pris qui croyait prendre !