Salah Abdeslam extrait de sa cellule et hospitalisé

Salah Abdeslam, unique survivant des commandos des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, a été emmené de sa prison de Fleury-Mérogis en France vers l'hôpital pour une crise d'appendicite. Il a été escorté par des membres du GIGN.

Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos jihadistes du 13 novembre 2015, a été extrait mardi de sa cellule de Fleury-Mérogis (Essonne) sous haute sécurité pour être hospitalisé en raison d'une crise d'appendicite, a-t-on appris auprès de l'administration pénitentiaire. Salah Abdeslam, 28 ans, a été transféré avec le concours du GIGN vers le centre hospitalier Sud Francilien de Corbeil-Essonnes, à une quinzaine de kilomètres de la prison de Fleury-Mérogis, a indiqué à l'AFP la Direction de l'administration pénitentiaire (DAP), confirmant une information du Parisien.

Seul survivant du commando du 13 novembre

Incarcéré à Fleury à l'isolement complet, ce Français d'origine marocaine est le seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts le 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis et un suspect-clé dans l'enquête sur ces attentats, les pires jamais commis sur le sol français, revendiqués par le groupe Etat islamique (EI). En Belgique, lui et son complice Sofiane Ayari, un jihadiste tunisien de 24 ans, ont été condamnés en avril à 20 ans de prison pour leur participation à une fusillade avec des policiers survenue à Bruxelles, trois jours avant leur interpellation dans le quartier de Molenbeek.