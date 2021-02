Salah Abdeslam: le coût de sa détention s'élève à 433.000 euros par an, le dispositif de sécurité détaillé

433.000 euros, c'est le coût par an de la détention de Salah Abdeslam. Le dernier survivant des commandos des attentats de Paris est détenu en France depuis 2016. Un chiffre qui s'explique par le dispositif de sécurité exceptionnel qui l'entoure.

Il est incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis depuis avril 2016, deux mois à peine après son arrestation à Molenbeek. Placé à l'isolement, Salah Abdeslam est entouré d'un dispositif hors du commun qui comprend au total 5 cellules. Une première à côté de la sienne et totalement similaire disponible en cas d'urgence, une deuxième vide pour des raisons de sécurité, une troisième abrite un dispositif de surveillance exceptionnel appareil de brouillage électronique, et système de vidéo protection, enfin la 4ème est équipée d'un vélo, et d'un rameur pour le sport.

Interrogé par un parlementaire, le ministère français de la justice a révèle le coût annuel de cette incarcération: 433.000 euros. Abdeslam est surveillé par 8 agents qui se relaient 24 h sur 24, c'est ce qui coûte le plus cher (397.000 euros). Pour les frais de nourriture, de linge, de chauffage la facture s'élève à 97 euros par jour. Le même montant pour n'importe quel détenu selon la chancellerie.

Le seul survivant des auteurs des attentats de paris est surveillé en permanence depuis juin 2018.

Le rapport du ministère français n'évoque pas les conditions de détention. Salah Abdeslam doit comparaitre devant la justice en septembre prochain, dans le procès des attentats de Paris, puis en 2022 dans le procès des attaques de Bruxelles.

