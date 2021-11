Sami, dirigeant bien connu d'un trafic de drogue près des écoles d'Ixelles, a-t-il abattu le jeune Oussama pendant un dîner en famille?

La cour d'assises de Bruxelles procédera, mardi après-midi, au tirage au sort des jurés pour le procès de Sami Akhbriche, accusé du meurtre d'Oussama Ben Alla, commis à Ixelles en mai 2015. Elle entamera ensuite les débats lundi prochain à 09h00. Le 12 juin 2015, le corps sans vie d'Oussama Ben Alla, un jeune homme de 20 ans, a été retrouvé dans le canal de Bruxelles à Leeuw-Saint-Pierre. L'enquête s'est dirigée vers Sami Akhbriche, âgé de 26 ans, déjà connu des autorités judiciaires pour avoir dirigé un réseau de vente de stupéfiants actif aux abords des écoles d'Ixelles.

Les investigations dans cette affaire ont débuté le 29 mai 2015, lorsque la famille d'Oussama Ben Alla a signalé la disparition de celui-ci. Selon elle, Oussama devait se rendre, le 27 mai en soirée, chez un prénommé Samir, identifié ensuite comme étant l'accusé, Samir Akhbriche. Il n'avait plus donné signe de vie ensuite.

Le corps du disparu a été retrouvé, une dizaine de jours plus tard, le 12 juin, par un éclusier, dans le canal de Bruxelles à Leeuw-Saint-Pierre. Le cadavre était en partie démembré, probablement après être passé dans des hélices de bateaux, selon les expertises des médecins légistes, ce qui a rendu impossible la détermination de la cause du décès.

L'enquête a suivi plusieurs pistes avant de privilégier celle d'un règlement de comptes dans le milieu du trafic de stupéfiants à Ixelles. La police a pu apprendre qu'Oussama Ben Alla et Sami Akhbriche étaient en conflit au sujet d'un trafic que le second dirigeait. Sami Akhbriche était en effet connu de la police et de la justice pour vendre de la drogue à des mineurs aux abords d'écoles à Ixelles, notamment l'Athénée Charles Janssens.

Il a été condamné à une peine de 42 mois de prison pour vente de stupéfiants à des mineurs en qualité de dirigeant d'une association de malfaiteurs, en juin 2017, par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Les enquêteurs ont ensuite reçu, en mars 2020, un témoignage-clé, affirmant que Sami avait tué Oussama d'une balle dans la tête, dans la cave du domicile familial des Akhbriche, rue de la Longue Vie à Ixelles, le soir du 27 mai 2015.

Selon ce témoignage, la mère, les deux sœurs et le frère de Sami étaient à table lorsqu'ils ont entendu une détonation. Ils se sont précipités à la cave, ont vu le corps sans vie d'Oussama Ben Alla et Sami une arme de poing à la main. La famille de l'accusé l'aurait ensuite aidé à déplacer le cadavre, l'emballer et le transporter jusqu'au canal, d'après cet informateur.

Avant cela, dès mai et juin 2015, l'accusé a été auditionné à plusieurs reprises par la police et n'a pas contesté qu'un litige l'opposait à Oussama Ben Alla dans le cadre du trafic de cannabis et de cocaïne qu'il avait développé dans son quartier à Ixelles. Il avait déclaré qu'Oussama avait profité du fait qu'il était en détention, début 2015, pour racketter un de "ses" vendeurs et pour lui subtiliser son "GSM de travail". Il a ajouté qu'Oussama exigeait aussi qu'il lui remette d'importantes sommes d'argent et le menaçait de représailles s'il refusait. Il a toutefois nié avoir tiré sur Oussama Ben Alla.

En avril 2020, Sami Akhbriche a changé sa position et a avoué le crime, avant de nier à nouveau les faits, affirmant avoir été mis sous pression par les enquêteurs lors de ses aveux.