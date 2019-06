Samira, 18 ans, est portée disparue à Anvers: l'avez-vous vue?

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet d'Anvers.

La police et le parquet sont à la recherche de Samira RAGE, une jeune fille âgée de 18 ans. Elle a été vue pour la dernière fois le 28 août 2018 à Anvers, Bijlstraat. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Samira est de nationalité somalienne. Elle est de corpulence normale et a la peau et les yeux foncés. Ses cheveux, également foncés, descendent jusqu’aux épaules.



Elle s’exprime principalement en somali, et difficilement en néerlandais ou en anglais.



Contacter la police



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.



Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.