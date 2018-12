Sandrine De Hollander, 42 ans, est accusée de vol et de meurtre: son procès débute aujourd'hui

Le procès de Sandrine De Hollander, 42 ans, accusée d'un vol avec circonstance aggravante de meurtre, a débuté lundi devant la cour d'assises du Hainaut. La cour entendra le juge d'instruction, les enquêteurs et les experts désignés dans le cadre de l'enquête, après l'accusée et l'avocat général en matinée. Le procès est prévu pour une semaine. Le jury est composé de sept femmes et de cinq hommes.



Le 21 août 2016, vers 21h49, les services de police ont été appelés à intervenir dans un appartement situé rue des Augustins à Tournai. Le corps complètement dénudé d'un homme couvert de sang de la tête aux pieds a été découvert derrière la porte d'entrée. Il présentait une profonde entaille au niveau du cou, d'où s'écoulait du sang en forte quantité. L'arme du crime, un couteau, a été retrouvée dans l'appartement et une télévision avait disparu, ainsi qu'une tablette et divers autres objets.





Le procès est prévu pour une semaine



Le 14 octobre, les empreintes génétiques découvertes sur la scène de crime ont permis de confondre l'accusée car elles étaient connues de l'Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC). Déjà condamnée à peine de travail pour une tentative de vol avec violence sur une octogénaire à Mouscron et coups et blessures ayant entrainé une incapacité de travail, cette ancienne commerçante mouscronnoise était signalée pour des faits de recel, de vols et de trafics de stupéfiants.

Le procès est prévu pour une semaine. Il est présidé par Martine Baes. L'accusation est représentée par Ingrid Godart, laquelle lira son acte d'accusation en matinée. L'accusée sera défendue par Me Guillaume Taeke et Me Sébastien Tounkara. Les parties civiles seront représentées par Me Joris Winberg.