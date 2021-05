Sarah, une Belge de 21 ans, a été retrouvée morte dans une rivière en Suisse

Le corps de Sarah Huyghe a été retrouvé dans une rivière suisse proche du logement qu'elle occupait, a annoncé samedi le parquet de Flandre occidentale. L'étudiante yproise avait disparu plus tôt dans la semaine. "La famille de la disparue nous a indiqué que son corps avait été retrouvé dans une rivière proche de l'appartement. La famille avait elle-même été avertie par les autorités locales", a expliqué le parquet.

Les circonstances du décès ne sont pas encore connues. La police et l'armée suisses recherchaient depuis mardi Sarah Huyghe, une étudiante flamande de 21 ans, dans les montagnes entre la Suisse et l'Italie où elle s'était rendue en compagnie d'amis. Une dispute aurait éclaté au sein du groupe et Sarah Huyghe a disparu avec pour seuls effets personnels les vêtements qu'elle portait à ce moment-là.

Un conflit au sein du groupe

Selon les informations du Nieuwsblad, la famille avait connaissance d'un conflit dans le groupe d'amis avec qui Sarah est partie. Une importante quantité de sang a été retrouvée dans la salle de bain de la jeune femme et les amis avec lesquels elle était en voyage ont été entendus par la police. Sarah Huyghe a disparu entre 04H00 et 07H00 mardi avec pour seuls effets personnels les vêtements qu'elle portait à ce moment-là. Ses clés de voiture, son portefeuille, son téléphone et ses bagages ont été laissés sur place. Certains membres de sa famille et des amis sont partis pour Zermatt, dans les Alpes pennines, à la frontière italo-suisse où se trouvait le groupe d'amis