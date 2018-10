Scandale Nobel: un Français condamné en Suède à deux ans de prison pour viol

(Belga) Un Français été condamné lundi en Suède à deux ans de prison pour viol, dans une affaire liée au mouvement #MeToo qui a entraîné le report d'un an du prix Nobel de littérature.

Jean-Claude Arnault, 72 ans, était poursuivi pour le viol à deux reprises, en octobre puis décembre 2011, d'une jeune femme dans un appartement de Stockholm. Il est condamné pour les seuls faits commis en octobre, a indiqué la juge Gudrun Antemar dans un communiqué. "Il n'y a aucune raison pour une peine plus courte que deux ans", a-t-elle justifié lors d'une conférence de presse. Le scandale, qui a ébranlé l'Académie suédoise, a éclaté en novembre 2017, un mois après les révélations sur les viols et les autres agressions sexuelles imputés au producteur de cinéma américain Harvey Weinstein. Les témoignages de 18 femmes, dont celui de la plaignante, publiés alors dans le quotidien Dagens Nyheter, accusant le Français de viol ou d'agression sexuelle, ont fait imploser l'Académie suédoise qui décerne depuis 1901 le prix Nobel de littérature. M. Arnault, marié à une académicienne, entretenait des liens étroits avec cette institution dont les membres se déchirent depuis sur leurs responsabilités et la façon de gérer la crise. Décrédibilisée, privée du quorum nécessaire pour fonctionner après le départ de plusieurs sages, l'Académie suédoise a reporté d'un an l'annonce du Nobel 2018, une première depuis 70 ans.