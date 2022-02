Scandale Odebrecht au Pérou: premier procès d'un ex-président

(Belga) L'ancien président péruvien Ollanta Humala et son épouse Nadine Heredia sont jugés à partir de lundi pour corruption dans le scandale Odebrecht, une vaste affaire de pots-de-vins qui a éclaboussé de nombreux dirigeants latino-américains, dont quatre ex-chefs de l'Etat au Pérou.

Il s'agit du premier procès dans cette affaire dans le pays andin. Les audiences se tiennent en visioconférence "pour raisons de santé publique" liées à la pandémie de coronavirus, a déclaré la juge Nayko Coronado à l'ouverture. Ollanta Humala, 59 ans, au pouvoir de 2011 à 2016, et son épouse, Nadine Heredia, 45 ans, sont accusés d'avoir blanchi 3 millions de dollars pour la campagne électorale victorieuse de 2011 et de "dissimulation d'achats d'immeubles avec l'argent d'Odebrecht". Neuf autres personnes sont jugées, dont le frère et la mère de l'ancienne Première dame. Le parquet a requis 20 ans de prison contre M. Humala et 26 ans contre son épouse. Il a également demandé la dissolution du Parti nationaliste péruvien, fondé par M. Humala, pour financement illégal de campagnes électorales en 2006 et 2011. L'ancien président et son épouse ont déjà passé neuf mois en détention préventive entre 2017 et 2018. En 2021, Ollanta Humala s'est présenté une nouvelle fois à la présidentielle, mais n'a recueilli que 1,3% des voix. Le scandale de corruption Odebrecht, du nom du géant du BTP brésilien, a terni le mandat de quatre anciens présidents péruviens. Des dirigeants de l'entreprise ont reconnu avoir versé à la classe politique péruvienne 29 millions de dollars de pots-de-vin entre 2005 et 2014, en échange de contrats publics. (Belga)