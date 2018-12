Scène étrange en pleine crise politique: des artistes présentent leur spectacle devant des journalistes médusés (vidéo)

Une scène assez surprenante s'est déroulée ce mercredi vers 11h15 devant le Palais royal. Alors que le roi est en pleine journée de consultations des présidents de partis suite à la démission du gouvernement fédéral, des artistes ont réalisé une performance devant le Palais.



Profitant de la présence d'un parterre de journalistes et de caméras, les artistes ont brièvement présenté un aperçu de leur spectacle sous les yeux médusés des reporters. Alors que de nombreux collègues restaient immobiles, notre journaliste Loïc Parmentier est allé à leur rencontre pour leur demander ce qu'ils faisaient. "Nous sommes du Kaaitheater", a répondu un artiste. Le Kaaitheater est "une scène pour la danse, le théâtre, la performance, la musique et le débat" plus particulièrement orienté vers le "spectacle vivant contemporain", comme l'indique son site internet.



La performance en question a été réalisée par Vera Tussing et Esse Vanderbruggen.