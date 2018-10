Schild & Vrienden - Dries Van Langenhove pourra terminer son master en droit

(Belga) Dries Van Langenhove, le fondateur du groupuscule identitaire Schild & Vrienden, pourra terminer son master en droit à l'Université de Gand, a fait savoir cette dernière lundi soir. L'UGent a précisé que la mesure prise contre le jeune homme, qui l'empêche de pénétrer dans les bâtiments, était toutefois maintenue. Dries Van Langenhove ne pourra ainsi plus suivre les cours durant l'année académique 2018-2019 mais aura l'opportunité de finaliser sa thèse de master à condition qu'il trouve un promoteur de mémoire sans arpenter les couloirs de l'université.

La solution trouvée ne signifie pas que la mesure prise à son encontre n'est plus d'application ou que la procédure disciplinaire interne est suspendue. "C'est le comité de discipline pour étudiants qui va se pencher sur la question en toute indépendance et formuler ensuite un avis sur une sanction disciplinaire éventuelle", explique l'université. Dries Van Langenhove avait annoncé auparavant qu'il allait entreprendre des démarches judiciaires contre l'université afin d'obtenir son diplôme et réintégrer le conseil d'administration de l'institution. Cette deuxième option ne semble toutefois pas possible. Le jeune homme était la vedette d'un reportage réalisé par la VRT qui a mis au jour les dérives racistes, entre autres, du mouvement de jeunesse Schild & Vrienden.