Selon l'AMA, l'Ukraine a déclaré de manière inexacte des contrôles antidopage

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a déclaré mardi avoir des "preuves probantes et corroborées" que l'Ukraine a délibérément déclaré des échantillons prélevés en compétition comme étant des échantillons prélevés hors compétitions dans le cadre de contrôles antidopage, et ce afin d'obtenir le nombre de contrôles hors compétition par sportif requis pour participer aux Jeux

L'AMA a publié mardi un communiqué résumant l'enquête baptisée Opération Hercules contre l'Organisation nationale antidopage (ONAD) d'Ukraine. L'enquête a découvert des éléments de preuve indiquant que l'ONAD d'Ukraine a procédé à des prélèvements d'échantillons "avec préavis injustifiés, en organisant des contrôles de sportifs, y compris de groupes de sportifs, dans le cadre de rendez-vous à ses bureaux." Ainsi, l'ONAD avait comme pratique de téléphoner à des sportifs ou à leurs entraineurs pour les convoquer à ses bureaux pour un contrôle. Une pratique en cours depuis 2012. "'L'Opération Hercules a soulevé de sérieuses questions quant à l'intégrité des pratiques de contrôle de l'ONAD d'Ukraine et à la compétence de certains membres de son personnel. Par ailleurs, la durée apparente et le caractère audacieux de ces pratiques suggèrent l'existence d'importantes défaillances organisationnelles au sein de l'ONAD d'Ukraine", a déclaré le directeur du département Renseignement et enquêtes de l'AMA, Gunter Younger. Selon l'AMA, l'ONAD d'Ukraine a "consciemment" déclaré au moins six échantillons prélevés en compétition comme étant des échantillons hors compétition en vue des Jeux Olympiques de Tokyo. Selon Youger, "les éléments de preuve suggèrent que les échantillons ont été déclarés de manière inexacte suite à des instructions données pour obtenir le nombre minimum de contrôles hors compétition par sportif requis pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020." Il explique que cette pratique a un impact sur l'analyse en laboratoire, puisque certaines substances et méthodes sont interdites en compétition seulement. Cependant, les échantillons ont donné lieu à des résultats négatifs, précise l'AMA. Une procédure de conformité à l'encontre de l'ONAD d'Ukraine a été ouverte. L'Agence mondiale antidopage souligne aussi qu'elle n'a pas trouvé de preuve selon lesquelles "un système organisé de dopage et de protection existait au sein de la Fédération ukrainienne d'athlétisme". Des preuves potentielles de trafic d'érythropoïétine (EPO) par une personne à l'intérieur de la fédération ont été découvertes. Le dossier a été transmis à l'Unité d'intégrité de l'athlétisme.