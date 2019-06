Sept ans ferme requis contre Patrick Balkany, quatre ans de sursis contre son épouse

(Belga) Le parquet national financier a requis jeudi sept ans de prison avec incarcération immédiate contre le maire LR de Levallois-Perret Patrick Balkany jugé pour blanchiment habituel de fraude fiscale et corruption, "la plus grave des atteintes à la probité publique".

Le PNF a aussi demandé que soit infligée une peine de dix ans d'inéligibilité contre le puissant maire de cette commune cossue de l'ouest parisien qu'il a dirigée presque sans discontinuer depuis 1983. A l'encontre de son épouse Isabelle, les procureurs ont requis quatre ans de prison avec sursis et 500.000 euros d'amende, relevant que la première adjointe au maire, en convalescence après une tentative de suicide début mai, avait "reconnu une faute" dans une lettre lue par son avocat. Le PNF a demandé une condamnation "à la hauteur de la gravité" de la corruption entachant l'achat d'un luxueux riad à Marrakech: les procureurs Serges Roques et Arnaud de Laguiche affirment que Patrick Balkany s'est fait offrir cette villa par un milliardaire saoudien en échange de délais dans un énorme contrat immobilier à Levallois. Jugés devant le tribunal correctionnel de Paris, les Balkany sont soupçonnés d'avoir dissimulé au minimum 13 millions d'euros d'avoirs au fisc entre 2007 et 2014, notamment deux somptueuses villas, Pamplemousse aux Antilles, et Dar Guycy à Marrakech. Le PNF a également demandé la saisie des biens du couple, en particulier le luxueux moulin de Giverny (Eure) dont ils conservent l'usufruit. (Belga)