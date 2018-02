Séquestrée, elle a été violée à plusieurs reprises par un groupe d'hommes à Bruxelles: la police arrête 6 suspects

Six hommes âgés de 18, 19, 20 et 23 ans ont été interpellés dans le cadre d'un viol collectif commis le 20 décembre 2017 et ont été placés sous mandat d'arrêt pour viol(s) en bande avec séquestration. Un septième individu âgé de 22 ans a quant à lui été inculpé pour non-assistance à personne en danger mais a été remis en liberté, indique jeudi le parquet de Bruxelles.



Six perquisitions ont été effectuées dans la nuit de mardi à mercredi à Saint-Josse-ten-Noode et Bruxelles-Ville dans le cadre d'une enquête concernant une femme majeure violée à répétition le 20 décembre 2017 par 6 individus. Après avoir été violée et séquestrée pendant une soirée et une nuit, la victime avait réussi à s'échapper le lendemain. Elle a par ailleurs évoqué d'autres faits antérieurs de même nature commis par les mêmes suspects.