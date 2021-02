Série de vols dans des parkings à Bruges, Ostende et Gand: reconnaissez-vous cet homme?

Avis de recherche diffusé à la demande du parquet de Flandre occidentale.

En février et mars 2020, à Bruges mais aussi à Ostende et à Gand, plusieurs voitures ont été fracturées.

Une femme stationne son véhicule dans un parking intérieur et quitte ensuite les lieux pour rejoindre une amie. Un individu présent dans le parking s’approche de la voiture de la victime. Il la fracture pour voler ce qui se trouve à l'intérieur. Mais quelques instants plus tard, la victime revient vers sa voiture accompagnée de son amie et constate la présence du voleur dans l’habitacle de sa voiture. Elle l’interpelle et le prend en photo. L’auteur quitte alors tranquillement les lieux et la victime le poursuit sans toutefois parvenir à l’arrêter.

L’enquête a permis de déterminer qu’au moins 15 faits peuvent être attribués à ce même individu. Il cible principalement les parkings en sous-sol ou en rez-de-chaussée et il agit généralement la nuit de samedi à dimanche. Il prend le temps d’examiner chaque voiture et n’est absolument pas inquiété d’être confronté à une victime. Il brise ensuite une vitre à l'aide d'un petit marteau d'urgence orange et s'introduit à l'intérieur pour y voler ce qui l'intéresse. Dans ce cas-ci, il repart avec un sac mais non content de son larcin, le voleur revient sur ses pas et fouille entièrement la voiture avant de repartir tranquillement.

L’auteur s’est aussi rendu coupable d’une tentative de vol et d’un vol dans un restaurant à Bruges. Là aussi, il a été filmé par les caméras de surveillance. L’auteur est un homme au teint hâlé. Il a les yeux bruns et les cheveux noirs coupés court, avec des renfoncements au niveau des tempes. Il s’exprime en français. Au moment des faits, il portait une veste noire munie de lignes réfléchissantes. Sa veste comportait un logo rouge sur le biceps gauche, probablement de marque “Engelbert Strauss”. La plupart du temps, il est en possession d’un sac à dos.

Témoignages

