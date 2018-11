Ses agressions racistes terminent par une attaque à la batte de baseball à Dinant: la peine est tombée

Le tribunal correctionnel a prononcé mercredi, par défaut, une peine de trente mois de prison à l'encontre d'un homme poursuivi pour plusieurs agressions, dont certaines à caractère raciste, commises à Dinant en 2015 et 2016.



En l'espace de quelques semaines, le prévenu s'en était pris plusieurs fois à un élève de son école en raison de leur différence ethnique. "Il avait un différend avec lui. Cela a donné lieu à une période de harcèlement" de plusieurs mois, a expliqué le parquet de Namur. "La victime a dû changer d'école et s'est domiciliée ailleurs".



Le prévenu avait un jour porté un coup à la victime en classe. Un professeur qui s'était interposé avait lui aussi été frappé. Par la suite, la victime avait reçu une, voire plusieurs gifles. Deux jours plus tard, à la gare de Dinant, le prévenu l'avait frappée avec une batte de baseball. Deux autres personnes ont ultérieurement été victimes des agissements du prévenu. L'une d'elles a été menacée avec un couteau, l'autre a reçu plusieurs coups.



Trois ans de prison ferme avaient été requis à l'encontre du prévenu. Il a finalement écopé de 30 mois ferme et d'une amende de 2.200 euros.