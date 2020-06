Shanon, 19 ans, est portée disparue à Anderlecht: l'avez-vous vue?

Le 23 novembre 2019, une ressortissante française âgée de 19 ans s’est présentée à l’hôpital Erasme situé route de Lennik à Anderlecht sous l’identité de Shanon RODRIGUEZ.

Elle mesure 1m65 et est de corpulence normale. Elle a les yeux bruns et les cheveux foncés mi-longs.

Il se pourrait que Shanon côtoie le milieu des SDF de la Porte de Hal à Saint-Gilles.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu