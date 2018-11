Si Delphine était reconnue comme la fille du roi Albert II, pourrait-elle obtenir un héritage?

La justice a décidé hier que le Roi Albert devait se soumettre à un test ADN pour savoir si Delphine Boël était sa fille. Si ce test était concluant, quelles pourraient être les conséquences pour elle?

Si Delphine Boël était reconnue comme la fille du roi Albert II, pourrait-elle obtenir un héritage? La réponse est oui, elle aurait droit à un quart de l’héritage d’Albert II, exactement la même part que ses trois autres enfants. Albert II ne pourrait pas la déshériter, ce serait illégal. En revanche, pour ce qui est de la dotation, là, pas question, parce que c’est le gouvernement qui décide qui peut obtenir une dotation, il y a une loi de 2013 qui stipule que la dotation revient au Roi et à la Reine. Au roi qui a abdiqué et son épouse, puis une mesure exceptionnelle pour Laurent et Astrid, donc pas question d’ajouter Delphine à cette liste.



Delphine de Belgique?

Est-ce que Delphine Boël pourrait un jour accéder au Trône de Belgique? La réponse est très clairement non, parce que pour monter sur le trône, il faut être un descendant légitime, et ici, c’est une filiation extraconjugale, donc c’est totalement exclu. En revanche, elle pourrait, si elle le souhaite, porter le nom royal. Si elle avait été mineure, elle aurait été obligée de changer de nom, mais ici, elle a le choix. Elle peut décider de rester Delphine Boël ou de devenir Delphine de Belgique.