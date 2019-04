Sirine, 15 ans, n'a plus été vue depuis vendredi à Bruxelles: un avis de recherche est lancé

Nous diffusons cet avis de recherche à la demande du parquet de Bruxelles.

Le vendredi 05 avril 2019 vers 08h00, Sirine VAN DAMME, une jeune fille âgée de 15 ans, a quitté son lieu de résidence situé rue du Grand Hospice à Bruxelles pour se rendre à l’école. Depuis, elle ne s’est plus manifestée. "Quand sa maman est allée la chercher l'après-midi, elle n'était pas là. L'enquête est en cours pour déterminer si elle a suivi les cours, au moins une partie de la journée, ou non", nous précise le porte-parole du parquet de Bruxelles.



La famille et le parquet sont sans nouvelle de l'adolescente. "La cellule disparition a jugé utile de lancer un avis de recherche. Toutes les pistes restent ouvertes", indique encore le parquet. Le porte-parole confie que la jeune fille ne serait pas connue pour des cas de fugue dans le passé.





La description de Sirine

Sirine mesure 1m75 et est de corpulence forte. Elle a des cheveux foncés mi-longs. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon noir serrant avec une chaîne dorée sur le côté, un haut à volants de couleur bordeaux ainsi qu’un sac-à-dos de marque ‘Fila’.

Sirine se déplace probablement en transports en commun.

Si vous avez vu Sirine VAN DAMME ou si vous connaissez l’endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.





Contacter la police



Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.



Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.