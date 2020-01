Six Belges partis combattre en Syrie ont été déchus de leur nationalité

Six combattants étrangers partis en Syrie ont été déchus de leur nationalité belge. Il s'agit d'hommes qui disposaient de la double nationalité belgo-marocaine. La procédure a été menée à terme alors que la trace de ces individus a été perdue. La décision est rendue publique jeudi dans divers quotidiens flamands.

La Cour d'appel a retiré la nationalité belge de six militants de Sharia4Belgium, qui avaient été condamnés par contumace en 2015 pour terrorisme. Il s'agit des frères Ali et Said El Morabit, Ilyass Boughalab, Bilal Elhamdaoui, Azdine Tahiri et Fouad Akrich.

Certains seraient morts en Syrie, mais le sort d'autres reste inconnu. La décision du retrait de leur nationalité belge est rendue publique jeudi dans plusieurs journaux, comme en est tenue la Justice car les intéressés ont été déchus par défaut. Ne disposant plus d'adresse en Belgique, ils n'ont pas pu être informés de cette décision.