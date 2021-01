Six lockdown parties arrêtées par la police à Bruxelles durant la nuit du Nouvel An

(Belga) Six 'lockdown parties' ont été arrêtées par les différentes zones de police de Bruxelles durant la nuit de la Saint-Sylvestre, signalent celles-ci vendredi matin dans un nouveau bilan de leurs interventions. Lors de l'une d'elles, organisée sur le territoire de la zone Bruxelles-Nord (Saint-Josse/Schaerbeek/Evere), pas moins de 15 PV ont été dressés. Il y a par ailleurs eu plus de 500 interventions, dont de nombreuses pour saisir des matériaux pyrotechniques, durant la nuit et quelques autres pour non-respect des mesures Covid comme le couvre-feu ou l'interdiction de rassemblement.

Quatre petites fêtes illégales ont été constatées par la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles, qui a dressé 10 PV (5+5) à Laeken et 13 autres (8+5) à Ixelles. Elle a également constaté à 62 reprises le non-respect du couvre-feu et comptabilisé 59 interventions pour utilisation de matériaux pyrotechniques. Toutes raisons confondues, il y a eu un total de 255 interventions durant la nuit, avec près de 70 arrestations administratives. La police signale encore un incendie de trois voitures et d'une moto peu après 3h00 sur le boulevard du Midi. La zone de police de Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest) a, elle aussi, dû interrompre une lockdown party rassemblant 10 personnes. Une vingtaine de PV y ont également été dressés pour non-respect du couvre-feu ou de l'interdiction de rassemblement et une même quantité de feux d'artifice y a été saisie. Les forces de l'ordre sont intervenues à 86 reprises, donnant lieu à 62 arrestations administratives. A noter encore neuf arrestations pour l'utilisation de matériel pyrotechnique et la saisie de 130 pétards dans la zone Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean/Koekelberg/Jette/Ganshoren/Berchem-Sainte-Agathe). Lors d'un premier bilan en début de nuit, le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) avait indiqué être intervenu une vingtaine de fois pour des véhicules en feu, entre 18h et minuit la nuit du réveillon. Le service avait en outre été appelé pour du mobilier urbain en feu et la STIB a aussi constaté des dégradations. (Belga)