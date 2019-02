Sofie Muylle avait vécu un calvaire avant de mourir de froid sur une plage à Knokke: le suspect principal reste sous les verrous

Le suspect principal dans l'enquête sur la mort de Sofie Muylle, Alexandru C., a vu sa détention préventive prolongée de deux mois vendredi par la chambre du conseil, indique le même jour la section brugeoise du parquet de Flandre occidentale. L'homme est suspecté d'assassinat, mais continue de nier avec force son implication présumée dans le décès de la victime.



Le corps de la victime avait été découvert le dimanche 22 janvier 2017 en milieu de journée sur une plage de Knokke, sous une terrasse de la digue. Il est apparu que Sofie Muylle avait été tuée de manière violente durant la nuit. On ne sait cependant toujours pas ce qui lui est arrivé précisément, alors qu'elle était de sortie pour une soirée avec son compagnon. Le 26 juin de la même année, Alexandru C. avait été interpellé en Roumanie grâce à un mandat d'arrêt international.

Des images de caméras de vidéosurveillance avaient montré l'homme se déplaçant pendant des heures à proximité du corps après les faits. Son ADN a également été détecté sur le corps sans vie. La défense du suspect déduit en revanche d'un rapport des experts judiciaires qu'il pourrait même ne pas y avoir eu assassinat. En décembre dernier, une reconstitution des faits a eu lieu sur la plage. Au fil de l'enquête, Alexandru C. a également été inculpé de viol, torture et attouchements ayant entraîné la mort.