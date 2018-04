Soixante-neuf personnes incarcérées par erreur en 2017

(Belga) Pas moins de 69 personnes (35 néerlandophones et 34 francophones) ont été incarcérées en 2017 alors que rien ne leur a été reproché par la suite, rapporte dimanche la Dernière Heure, sur base de chiffres obtenus par le député fédéral MR Gautier Calomne auprès du ministre de la Justice Koen Geens.

Ces détentions préventives inopérantes ont mené l'an dernier à un total de 480.228 euros d'indemnisations de la part du SPF Justice, contre 300.911 euros pour 44 personnes en 2016, 306.001 euros pour 52 cas en 2015 et 335.897 euros pour 49 demandes introduites en 2014. Ces montants se rapportent aux périodes de détention préventive injustifiée et non aux condamnations non fondées, qui correspondent encore à un autre montant, précise la Dernière Heure. (Belga)