Son ADN l'a trahie: une voleuse qui a ciblé une maison de Braine l'Alleud condamnée à 15 mois de prison ferme

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné par défaut mercredi Valentina I., née en 1996 et sans domicile connu en Belgique, à quinze mois d'emprisonnement ferme. L'intéressée était poursuivie pour un cambriolage commis le 13 juin 2017 dans une habitation de Braine-l'Alleud. Elle n'a pas été interpellée le jour des faits, mais les enquêteurs ont fait le lien entre le vol et la prévenue grâce à du sang laissé sur une vitre brisée pour entrer dans la maison.



Des voisins avaient constaté des agissements suspects le jour du vol mais les policiers n'ont pas réussi à intercepter les auteurs. Ceux-ci avaient dès lors réussi à dérober pour plus de 8.500 euros de bijoux, et causé d'importants dégâts pour pénétrer dans l'habitation. L'ADN de la prévenue, prélevé grâce à du sang trouvé sur une vitre brisée d'une fenêtre, n'était pas répertorié en Belgique. Par contre, il correspondait dans les banques de données de la police française à Valentina I., déjà connue sous plusieurs alias et plusieurs dates de naissance. Elle est également connue des autorités allemandes. Et en Belgique, sans jamais avoir été condamnée, elle a fait l'objet de 23 contrôles de police depuis 2009 dans le cadre d'agissements suspects. "Son activité professionnelle, c'est commettre des cambriolages", avait commenté le ministère public à l'audience, en réclamant une peine d'emprisonnement ferme.