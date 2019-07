Soupçons de fuites au bac: quatre suspects inculpés et placés sous contrôle judiciaire

(Belga) Deux candidats au baccalauréat et un couple de trentenaires, interpellés dans l'enquête sur des soupçons de fraude au bac en France, ont été mis vendredi en examen (inculpés) et placés sous contrôle judiciaire, a-t-on appris auprès du parquet de Paris.

Les deux candidats ont été mis en examen pour fraude aux examens et recel d'abus de confiance, le jour des résultats du bac. Concernant le couple, l'homme, un surveillant dans un établissement privé sous contrat, a été mis en examen pour abus de confiance et complicité de fraude aux examens. Sa compagne l'a pour sa part été pour complicité de fraude aux examens et recel d'abus de confiance. Lui est soupçonné d'avoir eu accès aux sujets de l'examen de mathématiques et de les avoir revendus, tandis qu'elle serait intervenue dans la remise des sujets aux candidats. Selon le Parisien, l'homme serait un surveillant d'un lycée en région parisienne. Les deux candidats mis en examen sont pour leur part soupçonnés d'avoir acheté les sujets. Des fuites concernant les épreuves de mathématiques des séries générales avaient été relayées "par messagerie privée Whatsapp ou par SMS", avait indiqué le 21 juin le ministère de l'Education nationale, qui avait déposé plainte. Une enquête avait été ouverte par le parquet de Paris dans la foulée et les investigations confiées à la brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDP) de la police judiciaire parisienne. Au total, 21 personnes ont été placées en garde à vue dans cette affaire et 17 d'entre elles ont été remises en liberté sans charge retenues contre elles.