Le samedi 24 août 2019, Stéphane VERCAMER, un homme âgé de 52 ans, a été vu pour la dernière fois à son domicile situé Rue Albert Moulin à Péruwelz. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Stéphane mesure 1m85 et est de corpulence mince. Il a les cheveux brun-gris coupés court, il porte une moustache et une barbe naissante.



Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la police via le formulaire en ligne (cliquez ici) ou par téléphone au 0800/30 300.