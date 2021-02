Stéphane Moreau réclame sa remise en liberté

(Belga) Stéphane Moreau comparaît jeudi devant la chambre des mises en accusation de Liège. Son avocat, Me Adrien Masset, réclame sa remise en liberté mais n'a pas fait de déclaration préalable à l'audience. Stéphane Moreau est arrivé de la prison de Marche-en-Famenne en fourgon cellulaire vers 09h00.

Stéphane Moreau comparaît devant la chambre des mises en accusation de Liège après avoir été placé sous mandat d'arrêt 15 jours plus tôt. Il avait été libéré par la chambre du conseil mais le parquet avait décidé d'interjeter appel, prolongeant par cette démarche la détention de l'ancien bourgmestre d'Ans et ancien administrateur de Nethys. C'est dans le cadre du dossier Nethys, plus particulièrement dans le volet des indemnités de plus de 18 millions d'euros versées à l'ancien management, que Stéphane Moreau a été inculpé d'abus de biens sociaux et détournement par personne exerçant une fonction publique ainsi que de faux, d'usage de faux et d'escroquerie. Stéphane Moreau dit ne reconnaître aucun des faits qui lui sont reprochés et nier "avec force toute infraction". Son avocat, Me Masset, n'a pas fait de déclaration préalable à l'audience à son arrivée à la chambre des mises en accusation. Il a uniquement confirmé demander la libération de son client. L'audience, qui se déroule dans la salle de la cour d'assises du palais des Princes-Evêques, pourrait durer deux heures. (Belga)