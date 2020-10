Stéphane Pauwels reconnu coupable de vol avec violence par le tribunal de Charleroi: voici sa peine

Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Charleroi, a estimé dans son jugement rendu vendredi que Farid Hakimi, Mohamed Benaouaune, Jamal Ennif, Stéphane Pauwels et Vanessa Colassin étaient coupables du vol avec violence qui a été commis à Lasne, chez l'ancien compagnon de Colassin en mars 2017.

Pour le tribunal, Stéphane Pauwels savait que les auteurs allaient se payer eux-mêmes. Quant à Vanessa, elle avait remis les clés de la maison et un plan détaillé de la propriété visée, plan qui a été retrouvé chez Farid Hakimi. Le téléphone de ce dernier a borné une antenne situé près de la scène de crime durant seize minutes, la nuit des faits.

L'ex-animateur Stéphane Pauwels a écopé d'une peine de 30 mois de prison, assortie d'un sursis de cinq ans. Il est reconnu co-auteur d'un vol avec violence perpétré à Lasne en mars 2017 et de détention de cocaïne. Dans son jugement, le tribunal a mis en exergue un comportement primaire dans le chef de Stéphane Pauwels mais aussi du fait qu'il a été dépassé par les évènements, pourtant prévisibles, et des conséquences subies depuis son inculpation. Son ex-compagne, Vanessa Colassin, écope de trois ans avec sursis pour les mêmes faits. Stéphane Pauwels est acquitté pour la tentative d'entrave à l'instruction et pour l'association criminelle.

Le tribunal a condamné Stéphane Pauwels à 30 mois de prison avec sursis. Farid Hakimi écope quant à lui de 14 ans d'emprisonnement.

Le ministère public requiert l'arrestation immédiate du chef de bande

Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Charleroi, a rendu son jugement vendredi dans le cadre de l'affaire Hakimi-Pauwels, concernant des vols avec violence et des trafics de produits stupéfiants. Le chef de bande, Farid Hakimi, écope de 14 ans de prison alors qu'il a été acquitté pour plus de la moitié des faits qui lui étaient reprochés. Celui qui est aussi considéré comme le chef d'une association criminelle, dans le cadre des vols et d'un trafic de stupéfiants, est sous bracelet électronique. Le ministère public a requis son arrestation immédiate. Me Discepoli, son avocat, s'y est opposé arguant qu'il ne s'était pas soustrait à ses responsabilités depuis qu'il a quitté la prison.

Acquittement pour Marwane Hammouda

Plusieurs choses sont à retenir dans la cadre de ce procès. Le tribunal a prononcé des peines lourdes (comprises entre 6 mois et 9 ans de prison) et de nombreux acquittements mais a surtout prononcé l'irrecevabilité des poursuites lancées contre Marwane Hammouda, victime d'un chantage mené par le chef d'enquête, par ailleurs tombé amoureux de la compagne du détenu