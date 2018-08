Stéphane Pauwels inculpé: RTL suspend l'animateur à titre conservatoire et espère que la clarté pourra être apportée sur l'affaire

Stéphane Pauwels a été suspendu de ses fonctions au sein de RTL Belgium. Décision qui fait suite à son inculpation pour complicité lors d'un vol avec violence, dans une maison à Lasne en 2017. La direction espère que la clarté sur cette affaire sera faite le plus rapidement possible.

L'animateur de télévision Stéphane Pauwels, arrêté mardi après-midi à Mons pour complicité présumée dans un vol avec violence commis dans une maison à Lasne en mars 2017, a été libéré sous conditions mercredi après-midi, a indiqué la porte-parole du Parquet fédéral Wenke Roggen. Il est inculpé comme coauteur de vol avec violence, avec armes, en bande, la nuit et avec utilisation de véhicule. Son avocat Sven Mary confirme la libération de son client, mais ne fait pas plus de commentaires à ce stade.



Ce vol s'inscrit dans une instruction plus vaste relative à une série d'une vingtaine de vols à main armée avec effraction perpétrés entre début 2015 et fin 2017 et à un trafic de stupéfiants. Il s'agit d'un dossier de criminalité organisée. Les vols ont été commis en différents lieux en Belgique.Stéphane Pauwels a été auditionné dans la journée de mardi par la police fédérale. Il est suspecté de complicité dans le home invasion commis à Lasne.

Ce soir-là, la victime était devant chez elle quand trois individus l'ont repoussée à l'intérieur, l'ont rouée de coups et l'ont ligotée à l'aide de colliers de serrage de type "colson". Ils ont également brandi une arme de poing afin de la menacer. La maison a alors été entièrement fouillée. Les auteurs se sont enfuis en emportant une maigre somme d'argent. Le Lasnois a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital. Il a souffert de plusieurs jours d'incapacité. Au total, 12 personnes ont déjà été interpellées et entendues dans le cadre de ce dossier.

S'ajoutent 3 personnes interpellées, 2 lundi et Stéphane Pauwels mardi, à l'issue de perquisitions. A l'heure actuelle, 5 personnes placées sous mandat d'arrêt sont encore en détention préventive. Il s'agit de F. H., S. H., M. H., V. R. et P. F.. Sudpresse a relié les fait au boxeur professionnel Farid Hakimi, incarcéré depuis novembre 2017 et qui serait suspecté d'être le meneur.

Le groupe RTL Belgium a réagi mercredi soir:

"C’est avec consternation que la direction de RTL Belgium a pris, ce jour, connaissance de l'inculpation de Stéphane Pauwels pour complicité dans un vol avec violence.



Au vu de la situation, la direction de RTL Belgium a décidé de le suspendre, avec effet immédiat et à titre conservatoire.



La direction de RTL Belgium espère vivement que la clarté pourra être apportée le plus rapidement possible sur cette affaire".