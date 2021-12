Steve Bakelmans condamné à la réclusion à perpétuité pour le viol et l'assassinat de Julie Van Espen

La cour d'assises d'Anvers a condamné mercredi après-midi Steve Bakelmans à la réclusion criminelle à perpétuité pour le viol et l'assassinat de Julie Van Espen le 4 mai 2019. Il écope également d'une mise à disposition du tribunal d'application des peines de 15 ans et d'une période de sûreté de 20 ans.



Le jury et la cour n'ont retenu aucune circonstance atténuante. La défense leur avait demandé de tenir compte de la jeunesse difficile de Steve Bakelmans. Ils ont plutôt suivi la réquisition du ministère public, même s'ils ont réduit la période de sûreté à 20 ans, contre 25 ans demandés.