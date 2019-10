Succès d'une opération de déminage sur une bombe de 250kg à Boulogne-sur-Mer

(Belga) Les autorités du Pas-de-Calais ont annoncé dimanche le succès à Boulogne-sur-Mer d'une opération de déminage d'une bombe américaine de 250 kg datant de la Seconde guerre mondiale, qui avait imposé le confinement de 25.000 personnes.

Les démineurs de la Marine nationale "ont réussi à enlever le dispositif de mise à feu, ce qui rend cette bombe nettement moins dangereuse et ce qui nous permet de lever la zone de confinement", a déclaré Fabien Sudry, le préfet du Pas-de-Calais, à l'issue de l'opération. Les démineurs ont ensuite remorqué la bombe en pleine mer, à plus de deux kilomètres du port de Boulogne-sur-Mer, pour la faire exploser dans un zone d'exclusion maritime. Mais "les conditions de mer n'ont pas permis de procéder à la destruction de la munition", a fait savoir la préfecture dans la soirée. La bombe a donc été déposée sur le fond marin, et l'opération, dite "de contreminage", a été reportée à lundi. Près de 25.000 personnes, résidant dans les communes de Boulogne-sur-Mer, Le Portel et Outreau, et situées dans un rayon de 1,5 km autour du lieu de l'opération de déminage, avaient été concernées par une mesure de confinement, levée à 15h00. Les 600 habitants situés dans un rayon de 250 mètres, qui avaient été contraints de quitter leur logement temporairement, on pu regagner leurs habitations plus tard, vers 16h45, une fois la bombe emmenée au large. La bombe, qui contenait 145 kg d'explosifs, avait été remontée dans les filets d'un pêcheur et ramené à quai fin septembre. (Belga)