Suicide après un viol - Les trois suspects mineurs placés dans le centre fermé pour jeunes d'Everberg

(Belga) Les trois mineurs d'âge soupçonnés d'avoir violé une adolescente de 14 ans à Gand et arrêtés après le suicide de la victime ont été placés dans le centre fédéral fermé pour jeunes d'Everberg sur décision d'un juge de la jeunesse. Les deux autres suspects sont âgés de 18 et 19 ans, a-t-on appris mardi soir.

Le 15 mai, une adolescente de 14 ans a été violée dans le cimetière Westerbegraafplaats de Gand. Elle avait rendez-vous avec un ami, mais quatre autres jeunes les ont rejoints. Ils ont violé la victime tout en se prenant en photo et ont ensuite diffusé les images sur les réseaux sociaux. Quatre jours après son viol, la jeune fille s'est donné la mort. Après analyse des images, la police a arrêté les cinq agresseurs présumés pour viol, attentat à la pudeur ainsi que la prise et la diffusion de photos susceptibles de constituer une atteinte à l'intégrité d'une personne. Un juge de la jeunesse a placé les trois mineurs d'âge dans le centre fédéral fermé pour jeunes "De Grubbe" à Everberg. S'ils reconnaissent les faits, leurs rôles doivent encore être établis. Les deux autres suspects ont été placés sous mandat d'arrêt et comparaîtront vendredi devant la chambre du conseil de Gand. Dans une publication postée sur Twitter, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne a qualifié les faits d'"horribles". "Mes pensées vont à la famille et aux amis (de la victime). Plusieurs suspects ont été arrêtés et l'enquête suit sont cours", a-t-il indiqué. Et d'ajouter : "Je lance un appel aux victimes d'agressions sexuelles : déposez plainte. Des personnes sont prêtes à vous aider dans les centres de prise en charge des violences sexuelles. La justice fera tout pour attraper et punir les responsables, ainsi que ceux qui partagent ces images, car cela aussi est punissable". Toute personne ayant des idées suicidaires peut contacter la ligne d'écoute du Centre de Prévention du Suicide au 0800 32 123 (elle est anonyme, gratuite et disponible 24h/24). Plus d'infos sur www.preventionsuicide.be. (Belga)