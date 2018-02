Surpris en pleine tentative de vol à Nivelles, ils s'enfuient dans leur BMW: la police les a interceptés

Deux cambrioleurs français bien connus de la justice ont été écroués mercredi à la prison de Nivelles, a indiqué jeudi le parquet du Brabant wallon.

Une tentative de vol avec effraction a été commise mardi après-midi, vers 14H00, dans un appartement situé le long de la Chaussée de Namur, à Nivelles. Des riverains ont alerté la police après avoir entendu du bruit et aperçu un individu prendre la fuite. Au même moment, un autre témoin a signalé des traces d'effraction constatées dans un immeuble voisin.



Des patrouilleurs circulant dans une voiture banalisée ont, dans le même temps, croisé une voiture BMW suspecte immatriculée en France, circulant dans le quartier à vitesse réduite. Les deux occupants ont aussitôt été interpellés en possession de tournevis et de morceaux de serrures correspondant aux effractions observées peu avant.





Ils disent appartenir à une communauté de gens du voyage basée à Valenciennes



Les suspects sont bien connus de la justice, notamment pour des vols perpétrés en France. Ils appartiennent à une communauté de gens du voyage et disent être basés à Valenciennes, précise le procureur brabançon.



Les cambrioleurs présumés ont été déférés au parquet du Brabant wallon. Un juge d'instruction les a placés sous mandat d'arrêt. Ils ont été écroués à la prison de Nivelles.