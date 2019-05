Suspectée d'avoir tué son mari par le feu à Affligem, cette mère obtient d'être détenue chez elle pour rester près de ses enfants

Ce mercredi, la Chambre des mises en accusation a décidé de libérer, sous la contrainte d’un bracelet électronique, Mbongela Malutsi. Cette suspecte est en détention préventive depuis mai 2018. La mère de famille de 5 enfants est soupçonnée d’avoir volontairement bouté le feu à son mari Jean M., ce dernier ayant succombé à ses blessures le jour même. Le drame a eu lieu à Affligem, dans l’arrondissement judiciaire de Hal-Vilvorde, au domicile du couple marié depuis 1997.

Par rapport aux circonstances des faits, d’une gravité extrême, elle n’a jamais apporté de réponse claire. Elle a évoqué un temps des faits de violences conjugales mais l’enquête n’aurait pas apporté d’éléments allant dans ce sens.

Devant la chambre des mises en accusation, l'un de ses avocats, Me Hanae Belguenani a confirmé auprès des magistrats que l’inculpée allait bénéficier à l’extérieur de la prison d’un suivi psychologique adéquat. Le parquet s’inquiétait également d’un éventuel suicide de la suspecte en cas de libération conditionnelle, ses conseils ont fait savoir que les rapports ne révélaient pas d’état dépressif.

Pour Eddy Kiaku et Ofelia Avagian, les deux autres avocats qui défendent la suspecte, cette décision est logique à ce niveau de la procédure et au vu de l’attitude de leur cliente: "Madame Malutshi est consciente de la gravité des faits et n’a pas sollicité sa remise en liberté mais uniquement sa détention à domicile afin de préserver le lien avec ses enfants. La Chambre des mises en accusation a entendu nos arguments et a finalement estimé qu’une surveillance électronique moyennant un suivi psychologique apportera les mêmes garanties que la détention à la prison" expliquent-ils.



Désormais en "détention à domicile" avec un bracelet électronique, Mbnongela Malutsi attend la fin de la procédure et son probable jugement devant une Cour d’assises.