Suspicion de fraude dans le milieu du football - Ivan Leko sera présenté jeudi midi au juge d'instruction

(Belga) L'entraîneur du club de Bruges, Ivan Leko, a dû répondre à une liste de 20 questions et s'apprête à passer la nuit en cellule dans le bâtiment de la police judiciaire fédérale à Hasselt, a indiqué mercredi soir son avocat Walter Van Steenbrugge dans une déclaration à la presse. Ivan Leko sera présenté jeudi midi au juge d'instruction à Tongres. Ce dernier n'a pas pu l'entendre mercredi vu le nombre d'interpellations en lien avec l'enquête sur une suspicion de fraude dans le milieu du football.

"Ivan Leko a fait une déclaration. Mais je pense qu'il y a un problème de capacité, parce que beaucoup de personnes ont été arrêtées. Aucune décision n'a encore été prise", a précisé Me Van Steenbrugge. Une vaste enquête sur des faits présumés d'organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption privée dans le cadre de la division 1A de football a conduit mercredi à la réalisation de 57 perquisitions, dont 44 en Belgique, notamment dans une dizaine de clubs de l'élite. Plusieurs figures importantes du football belge ont été interpellées, parmi lesquelles l'un des agents de joueurs les plus influents du pays, Mogi Bayat, l'ancien manager d'Anderlecht, Herman Van Holsbeeck, l'entraîneur du club vainqueur du dernier championnat, Ivan Leko, et deux arbitres de premier plan. (Belga)