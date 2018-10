Suspicion de fraude dans le milieu du football - L'agent Karim Mejjati reste en détention, inculpé de blanchiment d'argent

(Belga) L'agent de joueurs Karim Mejjati a été inculpé jeudi de blanchiment d'argent et placé sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction à Tongres, a indiqué son avocat Sven Mary. Il n'est pas poursuivi pour organisation criminelle ou de trucage de matches.

Me Mary s'en est pris à la manière dont l'enquête est menée, à sa sortie du bâtiment de justice, jeudi soir. L'enquête subit un problème d'organisation, a-t-il dit, regrettant qu'un troisième juge d'instruction ait dû intervenir dans la soirée, "qui ne connaît pas le dossier et doit prendre d'importantes décisions sur la liberté d'une personne". Karim Mejjati a été entendu par un troisième juge d'instruction, car le mandat d'arrêt doit être délivré dans les 48h après l'interpellation. Selon Sven Mary, cinq personnes doivent encore être présentées aux juges d'instruction. Il leur reste moins de six heures. (Belga)