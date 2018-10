Suspicion de fraude dans le milieu du football - L'arbitre Bart Vertenten mis sous mandat d'arrêt

(Belga) L'arbitre de haut niveau Bart Vertenten a été placé jeudi soir sous mandat d'arrêt, a indiqué son avocat alors qu'il quittait le bâtiment de justice à Tongres. Lui et son confrère Sébastien Delferière avaient été suspendus par l'Union belge de football plus tôt dans la journée.

"Mon client a été arrêté pour une enquête plus approfondie et nous devons maintenant attendre", a indiqué l'avocat de Bart Vertenten, Johnny Maeschalck, sans faire davantage de commentaires. L'arbitre est inculpé de participation à une organisation criminelle et corruption. Les auditions sont toujours en cours jeudi soir à Tongres et devraient se poursuivre pendant la nuit, ont fait savoir les avocats présents. Cinq suspects doivent encore être entendus avant 6h du matin. (Belga)