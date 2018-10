Suspicion de fraude dans le milieu du football - L'ex-avocat Laurent Denis inculpé de blanchiment d'argent et sous mandat d'arrêt

(Belga) L'ex-avocat d'Anderlecht Laurent Denis a été inculpé de blanchiment d'argent dans la nuit de jeudi à vendredi, comme l'a confirmé son conseil Dimitri De Beco. Il a été placé sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction à Tongres, où se tiennent les dernières comparutions.

"Mon client est sous mandat d'arrêt, mais cela ne veut pas dire qu'il est coupable. Il a été arrêté parce que d'autres personnes doivent encore être interrogées. Il est possible qu'il soit innocenté et c'est ce que j'espère. Surtout quand je vois de quelle manière il a pu répondre aux questions du procureur", selon Me De Beco. Laurent Denis avait été condamné par le passé dans le cadre de l'affaire de corruption Zheyun Ye. (Belga)