Suspicion de fraude dans le milieu du football - L'UEFA remplace Sébastien Delferière qui devait siffler en Ligue des Nations en Georgie

(Belga) Entendu mercredi dans l'enquête sur les possibles fraudes dans le football belge, l'arbitre Sébastien Delferière ne dirigera pas le match de Ligue des Nations prévu samedi entre la Géorgie et Andorre, a annoncé l'UEFA, l'Union européenne de football mercredi.

Il est remplacé par le Chypriote Leontios Trattou. Une vaste enquête sur des faits présumés d'organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption privée dans le cadre de la division 1A de football a conduit mercredi à la réalisation de 57 perquisitions, dont 44 en Belgique, notamment dans une dizaine de clubs de l'élite. Plusieurs figures importantes du football belge ont été interpellées, parmi lesquelles l'un des agents de joueurs les plus influents du pays, Mogi Bayat, l'ancien manager d'Anderlecht, Herman Van Holsbeeck, l'entraîneur du club vainqueur du dernier championnat, Ivan Leko, et deux arbitres de premier plan (Sébastien Delferière et Bart Vertenten). (Belga)